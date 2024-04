Armi Usa all’Ucraina - Zelensky | Salveranno vite Russia | Non cambia nulla

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) –Usa all'Ucraina, fumata bianca. Dopo mesi di attesa, arriva la giornata chiave che può aprire una nuova fase nella guerra tra Ucraina e. La Camera dei Rappresentanti dice sì all'Ukraine Security Supplemental Appropriations Act, la legge che prevede aiuti a Kiev per 60,8 miliardi di dollari. Il provvedimento, approvato con 311 voti

