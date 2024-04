Argentina - Copa de la Liga | il Boca Juniors batte il River nel SuperClasic - a segno anche Cavani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Continua il grandissimo momento di Edinson, al nono gol in nove partite. Il veterano uruguaiano ha infatti trovato la via del gol nelo traPlate, andato in scena a Cordoba in campo neutro e valevole per i quarti di finale dellade lain. Insieme alla doppietta di Merentiel è stato proprio l’ex Napoli a spalancare le porte della semifinale al. I gol di Borja e Diaz non sono bastati ai Milionarios per provare la rimonta. I risultati dei quarti di finale dide la2-3 Estudiantes – Barracas 3-0 Godoy Cruz – Velez 1-2 Argentinos jrs. – Defensa y Justicia 2-1 SportFace.