Arce Omicidio Serena Mollicone - duro commento di Lavorino dopo l’audizione dei nuovi teste

(Di domenica 21 aprile 2024)– “Non è vero che Marco Mottola il 1 giugno 2001 fosse al bar Chioppetelle e litigasse con. Non corrisponde a verità che Carmine Belli il 1 giugno di 23 anni fa abbia vistoche litigava con un ragazzo con i capelli biondi mechati”. Com’era nelle previsioni alcuni resoconti giornalisti della L'articolo Temporeale Quotidiano.

La lite fra i due compagni di cella sarebbe scoppiata per futili motivi. Prima Massari avrebbe colpito alla testa Magrini , poi l'avrebbe strangola to (notizie.virgilio)

Domenico Massari ha ucciso il suo compagno di cella, Antonio Magrini , nel carcere di Opera nella serata del 19 aprile. L' Omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una lite nata perché la vittima ... (fanpage)

Omicidio Serena Mollicone, l’ex di Marco Mottola fa cadere l’alibi: “Io in quel bar non c’ero” - Colpo di scena durante l’ultima udienza del processo d’Appello. Laura Ricci, ex fidanzata di Marco Mottola, smentisce l’alibi.fanpage

Processo Mollicone, «Serena piangeva e litigava fuori dal bar» - I testimoni sentiti per la prima volta hanno confermato le parole di Belli sulla presenza della studentessa . E di un ragazzo che la strattonava la mattina del 1° giugno del 2001 ...ciociariaoggi

Arce / Omicidio Serena Mollicone, in aula ascoltati i nuovi teste della Procura generale - Arce – Non ha tradito le aspettative – e c’era da attenderselo – la nuova udienza, la 16°, del processo di secondo grado per la scomparsa e l’Omicidio di Serena Mollicone. La Procura generale ha chies ...temporeale.info