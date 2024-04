Approvato - non omologato | la sentenza della Cassazione che squalifica centinaia di autovelox e fa tremare i Comuni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024)non equivale a. Questo è il punto crucialeCorte diriguardo una multa per un eccesso di velocità rilevato da untangenziale di Treviso che potrebbe aprire le porte adi ricorsi dei cittadini sanzionati. Il caso dell’avvocato trevigiano che ha vinto il ricorso inpresentato dal comune di Treviso, infatti, potrebbe essere analogo moltissimi altri nel Paese. L’uomo era stato multato perché viaggiava a 97 chilometri all’ora su un tratto di strada dove il limite è 90. Ma la rilevazione era stata effettuata da un apparecchio “” ma non “”, così come non lo sono altre migliaia di ...