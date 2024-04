Apparecchi all’avanguardia Defibrillatori in prestito | Ora siamo più protetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Taglio del nastro ieri, da parte del sindaco di Codogno Francesco Passerini, per i cinque nuoviche renderanno meglio cardioprotetta la città. Il Comune, nel 2017, era stato il primo del territorio ad aderire al progetto “Cuore inForma“ che, quindi, ora prosegue, portato avanti da Italia Medical system, con il Comune. Vengono forniti alla città, in comodato d’uso gratuito per 6 anni (3+3),per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Sono inclusi i corsi di formazione BLS-D (abilitazione uso defibrillatore da parte di personale laico) nella misura minima di 4 operatori per ogni defibrillatore installato. Per l’ente è tutto gratuito. I costi sono interamente sostenuti da aziende accomunate da valori filantropici e si prevede lo sgravio totale di qualsiasi onere economico e di gestione. E proprio ...