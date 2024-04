Antonio Scurati - il testo integrale del monologo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildeldi, previsto nel palinsesto Rai del 25 aprile e poi cancellato è stato condiviso dallo stesso scrittore in modo che fosse disponibile a tutti. Ma non solo. Il discorso al centro della polemica politica e televisiva della Festa della Liberazione 2024 è stato recitato da Serena Bortone in apertura della puntata del suo programma Che Sarà, su Rai 3.deldiper il 25 aprile “Lo attesero sotto casa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini”: così inizia ildicancellato ...