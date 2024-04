Anticipazioni Verissimo - gli ospiti di domenica 21 aprile | in studio una coppia di neo genitori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 aprile 2024) Come di consueto, Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata di, in onda su Canale 521a partire dalle ore 16.30. Un gran numero die di seguito riportiamo chi sarà nel suo, glidel 21Una puntata speciale, in parte musicale, quella di21di. La padrona di casa Silvia Toffanin avrà infatti comei tre giovani talenti de Il Volo. Un’intervista che mira a festeggiare e celebrare i primi 15 anni di carriera del trio. Amatissimi in Italia ma soprattutto all’estero, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone guarderanno ai vari step compiuti, per poi illuminare quelli del ...