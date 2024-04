Anticipazioni La Promessa - Puntate Spagnole | Manuel E Jana Sono Fratelli!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 21 aprile 2024)La: arriva Salvador Romea, escopre che è stato proprio lui ad avere una relazione con Dolores da cui è nato. I due quindi! Laprosegue e, nel corso delle, arriverà una rivelazione destinata a sconvolgere per sempre le vite di. Infatti i due, che non hanno mai smesso di amarsi nel corso delle stagioni, scopriranno di esseree in questo modo la loro relazione dovrà giungere al termine. Ma ecco che cosa sta per succedere.La: ...