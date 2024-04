Angela e Italo Mammone - chi sono i genitori di BigMama | Sono la mia colonna portante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Angelo edi, nome d’arte di Mariannache, dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2024, non ha nascosto l’emozione. Legatissima alla sua famiglia, Mariannache, con il brano “La rabbia non ti basta” sta sorprendendo tutti, ha dedicato la sua partecipazione al Festival proprio ai, ma chila mamma e il papà di? Idihanno scelto di essere presenti a Sanremo per supportarla in questo momento così ime, dal palco del Teatro Ariston, Mariannaha dedicato il brano proprio ai, ...