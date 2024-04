Anche Schlein con il nome nel simbolo | il Pd diventa leaderista ma non può dirlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Ellyha sciolto la riserva e ha deciso di scendere in campo: "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese", ha detto durante la sua relazione alla direzione del partito al Nazareno. La segretaria del Pd sarà capolista al Centro e nelle Isole. Cecilia Strada nella circoscrizione Nord ovest, Stefano Bonaccini al Nord est e Lucia Annunziata al Sud. Stando a quanto filtra, però, i lavori sono partiti in ritardo perché è scoppiata un'accesa discussione sulla possibilità di inserire ildineldel partito per la campagna elettorale. A proporre questa mossa è stato il presidente della regione Emilia-Romagna. Non pochi i malumori interni. Sono stati tre i no nella segreteria ...