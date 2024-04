Anche Prodi affonda la Schlein | Da lei una ferita alla democrazia

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Professore contrariocandidatura in Europa che non farà seguitosua presenza nel parlamento di Bruxelles

Anche Prodi affonda la Schlein : "La sua candidatura è una ferita alla democrazia ": A poche ore dall'annuncio della candidatura alle Europee di Elly Schlein come capolista per il Centro e le Isole è arrivata la bocciatura di Romano Prodi . " Quello che sta succedendo vuol dire proprio che non mi dà retta nessuno . Perché dobbiamo dare il voto a ...

Anche Prodi affonda la Schlein : "La sua candidatura è una ferita alla democrazia ": A poche ore dall'annuncio della candidatura alle Europee di Elly Schlein come capolista per il Centro e le Isole è arrivata la bocciatura di Romano Prodi . " Quello che sta succedendo vuol dire proprio che non mi dà retta nessuno . Perché dobbiamo dare il voto a ...