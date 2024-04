Anche il pronostico dello scontro diretto è stato smentito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Era la data cerchiata in rosso, la trasferta di Sassari che avrebbe potuto decidere un duello che fino a febbraio eraun continuo ‘botta e risposta’. Invece il Cesena ha cancellatoquel. Sarà solo una festa contro una Torres che con grande orgoglio ha provato a ostacolare la marcia dei bianconeri. È stata l’unica e spendendo tra l’altro molto meno di Spal, Entella, Perugia o Pescara, che in fretta si sono arrese stritolate dai propri problemi mada un Cesena che ha fatto sembrare l’eccezionale quotidianità. Mister Toscano peròa Sassari, contro un gruppo brillante che sta preparando i playoff, vuole continuare a comandare vincendo. Il record di punti in serie C ottenuto dal Catanzaro (96) lo intriga tanto, il tecnico calabrese vuole il suo Cesena (a quota 92 con ...