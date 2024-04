Amici Serale 20 aprile | chi è stato eliminato? Ecco cosa è successo nella quinta puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Due eliminazioni, una serie interminabile di polemiche e litigi fra professori e tante esibizionideldidi Maria De Filippi di sabato 20. Dopo le eliminazioni del cantante Ayle e dei ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia, ora le carte si sono rimescolate anche nel canto. I giudici Le squadre Gli ospiti La sfida fra professori Le partite Gli eliminati I giudici Come di consueto, ad essere in maggiore spolvero èCristiano Malgioglio, come sempre pungente con le sue battute. "Vorrei scrivere una canzone per te" ha poi dichiarato a Martina, dopo aver finalmente promosso il suo nuovo outfit dopo aver criticato il look della cantante per diverse puntate. Michele Bravi è finalmente riuscito a ...