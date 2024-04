Allerta Norovirus - da Brescia a Trento | l' agente patogeno che provoca gastroenterite

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 21 aprile 2024) Se ne sta parlando perché un’ordinanza del sindaco di Ponte di Legno (tra), ha vietato di bere l'acqua del rubinetto per via di alcuni casi dinella zona del Passo Tonale. Si tratta di una misura precauzionale dopo che si sono verificati diversi casi diacuta e la causa potrebbe essere il, di cui sono state rilevate tracce nei campioni prelevati dall'acquedotto.Cos'è il microrganismo che ha fatto scattare l'Isolati e scoperti nel 1972, iappartengono alla famiglia dei Caliciviridae, virus a singolo filamento di Rna, e rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica - spiegano gli esperti dell'Istituto superiore di sanità sul sito Epicentro - ...