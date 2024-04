Allenatore Milan - Van Bommel evidenziato da Ibrahimovic | e De Zerbi…

(Di domenica 21 aprile 2024) Il nuovodel, come scrive 'Tuttosport', è il tema principale dell'ambiente rossonero. Sal Van. E De Zerbi...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' da martedì, il ciclo di Pioli al Milan sarà chiuso. Lopetegui in pole per essere il nuovo Allenatore (pianetamilan)

Sacchi , ex rossonero, ha scritto un lungo pezzo su Stefano Pioli, con un paragone con Maldini. Ecco il punto sul nuovo allenatore del Milan (pianetamilan)

Demetrio Albertini , ex giocatore del Milan , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra il nuovo Allenatore e il mercato. Ecco le sue parole (pianetamilan)

Prossimo Allenatore Milan, non solo Lopetegui sulla lista: Ibrahimovic vuole due ex compagni - L'ex calciatore rossonero, ora dentro il consiglio d'amministrazione, ha scelto i suoi due nomi per il futuro della panchina del Milan.spaziomilan

Albertini incendia il derby: “Inaccettabile vedere festeggiare l’Inter lunedì” - Demetrio Albertini parla del Milan: dalla scelta del nuovo Allenatore alla possibile cessione di un big, le dichiarazioni dell'ex centrocampista ...calciomercato

Pjanic esclusivo: "Allegri e la Juve, De Rossi e Dybala: vi dico tutto" - Il centrocampista bosniaco, oggi play dello Sharjah a Dubai, parla del suo passato in bianconero e nella Roma: cos'ha detto ...corrieredellosport