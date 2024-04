Alessandro Preziosi - chi è l’ex marito di Vittoria Puccini e perché è finita | Non c’era più alchimia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024)hanno avuto un’intensa storia d’amore. La coppia è stata insieme dal 2004 al 2010. Dalla loro unione è nata nel 2006 la figlia Elena, oggi adolescente. Lei originaria di Firenze, lui di Napoli, si sono trovati fin da subito. L’intesa era grandiosa e per questo la notizia della rottura ha colto tutti i fan di sorpresa. Elena ha sofferto molto all’inizio per la separazione dei suoi genitori pur se non ha mai perso il rapporto con il padre. Nel corso di un’intervista,Puccini ha infatti dichiarato: “è un padre d’oro e non devo mai preoccuparmi quando lei è con lui. L’importante è che il canale dell’amore non venga interrotto”....