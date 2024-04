Alessandro e Maria Teresa di U&D | C’è tanto amore - ma abbiamo un problema

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024)è uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Quest’ultimo ormai è da tempo nel parterre maschile e l’anno scorso ha fatto molto discutere per via della sua tumultuosa frequentazione con Pinuccia. Si segnala che proprio in queste ultime settimane il cavaliereha finalmente trovato l’, annunciando in studio di essersi fidanzato con. Quest’ultimo oggi ha anche rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E ovviamente in questa occasione ha parlato della sua storia, non facendo mistero di essere innamorato, anche se purtroppo ha fatto presente che tra loro è emerso un. Quale? La distanza. Difatti lui vive in Puglia, mentre lei a Frosinone: “La distanza che ci separa è sicuramente un ...