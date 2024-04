Alcione niente regali se vuoi salire in C

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Con il traguardo storico della serie C vicino l’Milano riceve oggi tra le mura amiche il Borgosesia già matematicamente retrocesso in Eccellenza. Nel girone A della serie D al Kennedy, gli orange di mister Giovanni Cusatis hanno dunque un match facile sulla carta, ma assolutamente da non sottovalutare anche perché i granata piemontesi nella scorsa giornata di campionato hanno superato la Lavagnese e sarà allora bene per i milanesi affrontare questa sfida sempre con la medesima concentrazione, visto che l’avversario di turno non ha ormai più nulla da perdere e queste possono risultare le gare più insidiose se non affrontate con il giusto approccio. Il Città di Varese del tecnico Cotta dopo il pareggio con il Pinerolo, è invece in trasferta dal Chisola e su questo match saranno puntate le attenzioni dell’Milano, senza naturalmente ...