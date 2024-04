Albo dei pedagogisti e degli educatori - via libera al disegno di legge | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 aprile 2024) Approvato in Senato ildin.788 che istituisce l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Il testo intitolato “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” è composto da 13 articoli e unifica quattro precedenti proposte di. In arrivo albi e Ordine deiIl testo approvato dal Senato il 9 aprile 2024 parte dalla definizione delle rispettive figure professionali e dei relativi titoli di accesso e sancisce la possibilità di essere iscritti a entrambi gli albi. All’articolo 5 si stabilisce che gli iscritti sono tenuti al segreto professionale, esattamente come altre categorie afferenti ad albi professionali che entrino in contatto con dati sensibili ...