Al Pride Village Virgo di Padova Stella Bossi domenica 30 giugno 

(Di domenica 21 aprile 2024) L’estate si avvicina e già si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento da segnare in calendario per gli amanti della musica elettronica.30Virgo di Padova si alterneranno alla consolle quattro incredibili ospiti internazionali: in prima fila la “regina indiscussa della techno” STELLA, e poi Chippy Nonstop, da Emmanuelle aSamantha Togni, fino a Thomas Deil. L’evento vede la collaborazione di PrideVirgo e HER (House Electronic Rebel) con due realtà affermate nel mondo dello spettacolo dal vivo e già ben note al pubblico padovano e non solo: Zed Live e Overmind. L’apertura di– giorno in cui il PadovaVirgo è solitament chiuso – sarà straordinaria e l’evento si terrà in ...