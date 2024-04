Aggressione in centro. Carabiniere fuori servizio salva ragazza dall'ex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Il ragazzo era addosso alla sua ex rannicchiata per terra e la stava picchiando, in un angolo buio del parcheggio di fronte al tribunale di Sondrio. Il, un appuntato scelto di 46 anni della Forestale, li ha visti ed è subito intervenuto. "Smettila", ha urlato il militare al marocchino di 23 anni che stava pestando a sangue l’ex fidanzata, una connazionale della sua età. Per tutta risposta lo straniero si è girato e lo ha minacciato: "Bro, fatti gli affari tuoi o t’ammazzo col coltello". Poi si è alzato e lo ha colpito con quattro pugni in faccia e due calci. "Mi ha spaccato il naso – racconta il–. Io non ho reagito, le ho prese e basta senza nemmeno provare a difendermi, perché volevo solo fare da scudo allaper proteggerla". È successo tutto l’altra ...