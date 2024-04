(Di domenica 21 aprile 2024) Dapprima una furibondaconda. Poi la sparatoria, tra decine di fedeli che uscivano alla parrocchia di San Giorgio in piazza Castello ad, dove si era appena conclusa la...

Nella giornata di ieri, martedì 20 febbraio, il Tribunale ordinario di Napoli Nord in composizione monocratica ha assolto sei cittadini di Afragola che secondo l’indagine svolta dai Carabinieri ...

mazzate e spari, scene da far west nel pieno centro di Afragola , popoloso comune alle porte di Napoli: cinque i feriti , ma il bilancio poteva essere drammaticamente più grave se si pensa che tutto è ...

Afragola, rissa al battesimo con mazze da baseball e pistole - Dapprima una furibonda rissa con mazze da baseball. Poi la sparatoria, tra decine di fedeli che uscivano alla parrocchia di San Giorgio in piazza Castello ad Afragola, dove si era appena conclusa la..ilmattino

Sparatoria dopo il battesimo, far west e feriti a Napoli: «Botte con una mazza da baseball». La rissa scoppiata in un bar - Mazzate e spari, scene da far west nel pieno centro di Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli: cinque i feriti, ma il bilancio poteva essere drammaticamente più grave se si pensa ...corriereadriatico

Spari in piazza ad Afragola dopo i battesimi, cinque feriti - Due persone sono rimaste ferite da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi oggi, intorno a mezzogiorno, in piazza Castello, ad Afragola, in provincia di Napoli. (ANSA) ...ansa