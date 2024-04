AEW | Vedremo Kyle O’Reilly a Bloodsport in futuro? Ecco cosa ne pensa l’atleta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024)ha fatto il suo ritorno a sorpresa in AEW lo scorso marzo a Revolution. Era assente dalle scene da quasi due anni a causa di un brutto infortunio al collo. Questa notte, a Dynasty, affronterà Roderick Strong e l’International Championship sarà in palio. Nel frattempo,ha rilasciato un’interessante intervista a Sean Sapp di Fightful Select, parlando di altre realtà relative al mondo del wrestling e degli sport da combattimento nelle quali vorrebbe entrare.? Una possibilità in? “Certo, sempre. Penso chesia fantastico. Adoro quello stile. Mi piace lo shoot wrestling. Non ho mai partecipato a un evento del genere, ma credo che sarebbe divertente”. Imparare e praticare le MMA? “Sicuramente. È il motivo per cui ho ...