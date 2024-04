AEW | Ufficializzato un match titolato tra Jon Moxley e Powerhouse Hobbs

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024) Questa notte a AEW Collision su TNT Drama e Triller TV, è stato confermato che Jondifenderà l’ IWGP World Heavyweight Championship nella prossima puntata di AEW Dynamite. Dopo la storica vittoria di Chicago, Mox è tornato in All Elite Wrestling con il titolo più prestigioso della New Japan Pro-Wrestling e ha sfidato. Ieri, Don Callis ha confermato la sfida. Inizialmente, si pensava che sarebbe stato un normale incontro tra due dei migliori lottatori della federazione, tuttavia, Don Callis ha alzato la posta in gioco, annunciando che, grazie ai suoi contatti in Giappone, è riuscito ad ottenere una chance titolata per il membro della sua famiglia.