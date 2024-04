Accoltellamento in strada nel Lecchese - un morto

(Di domenica 21 aprile 2024) Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo èaccoltellato in paese. Secondo quanto si è potuto finora apprendere, la vittima dell'omicidio sarebbe un ex amministratore comunale di 53 anni. Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Una lite ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri mattina ad Anzio . Un'animata discussione, infatti, è finita con l' accoltellamento di un 58enne trasportato nell'ospedale cittadino in gravi ...

