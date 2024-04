(Di domenica 21 aprile 2024) È accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Don Bosco. L'uomo, 34 anni, non è in pericolo di vita. Allertati per la tutela dei minori i servizi sociali.

Accoltella il marito davanti ai figli piccoli: 27enne accusata di tentato omicidio - È accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Don Bosco. L’uomo, 34 anni, non è in pericolo di vita. Allertati per la tutela dei minori i servizi sociali.fanpage

Accoltella il marito davanti ai due figli: arrestata una donna di 27 anni - La vittima è un 34enne peruviano che è stato Accoltellato dalla moglie ... zona Don Bosco, dove vive la coppia. marito e moglie avrebbero iniziato a litigare in maniera furiosa “per futili motivi”, si ...roma.repubblica

Accoltella il marito durante lite, arrestata - Ha Accoltellato il marito al culmine di una lite. E' accaduto ieri in un appartamento in zona Don Bosco a Roma. In casa c'erano anche i figli della coppia di 4 e 5 anni. (ANSA) ...ansa