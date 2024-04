Accoglienza da star per Beatrice al GFVip Albania | Io opinionista del GF?

(Di domenica 21 aprile 2024) Come annunciato ieri da Top Channel,Luzzi è stata l’ospite della serata al Grande Fratello Vip. Appena entrata in studio l’ex gieffina ha ricevuto un’dae subito dopo il conduttore le ha fatto un’intervista, tra le tante cose Ledion Lico le ha chiesto se farebbe l’de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello italiano.ha spiegato che L’Isola è già iniziata, ma che le piacerebbe molto affiancare Cesare Buonamici (che pare tornerà anche a settembre) nella prossima edizione del reality di Alfonso Signorini. La Luzzi ha però specificato che per il momento non le è arrivata nessuna proposta (Pier, Alfonso, cosa aspettate?). Che entrata e soprattutto chelei è così vip #bbvipal pic.twitter.com/q7VC4cD1BV — ...

Como Senza Frontiere: “Addio all’oratorio di don Malgesini. Stranieri espulsi. Chiusura di Emergenza Freddo. Cosa succede alla città” - Riceviamo e pubblichiamo interamente una nota di Como Senza Frontiere dal titolo “Cosa sta succedendo alla città”. Nel documento l’associazione, sempre in prima linea per gli “ultimi”, affronta divers ...comozero

“I am a refugee”, in Piazza San Marco la performance poetica per l’Accoglienza - Ad averla realizzata il collettivo artistico Food for war, per sfidare i pregiudizi sulla migrazione e l’identità ...nuovavenezia.gelocal

Lady Soumahoro si gioca la carta dei domiciliari. Ma la Cassazione dice "no" - Respinta dalla suprema corte la richiesta presentata da Liliane Murekatete. L’inchiesta è quella relativa a bancarotta e frode nelle pubbliche forniture per la gestione delle coop dei migranti ...ilgiornale