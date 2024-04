Aborto | Braga Pd - ' vertici Rai chiariscano su parole Bocci - vergognose e inaccettabili'

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Che cosa spinga una donna a definire delitto un diritto che in Francia è in Costituzione, resta un mistero. Di cui lei, la giornalista Incoronataa risponderà alla sua coscienza, ma di cui devono rispondere anche iRai". Lo dice Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. "Può ancora ricoprire il ruolo di vice direttrice del principale Tg del Paese chi offende le donne e le leggi? C'è un problema nella più grande azienda culturale italiana che va dalla censura all'offesa delle leggi dello Stato. Vergognoso e inaccettabile", aggiunge.

“L’Aborto è un omicidio, lo scambiamo per un diritto”: bufera sulla vicedirettrice del Tg1 Boccia. Il Pd: “Offende le donne e le leggi” - “L’ Aborto è un omicidio “. E ancora: “Stiamo scambiando un delitto per un diritto “. Bufera sulla vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, dopo le sue frasi choc pronunciato sabato in diretta tv ne ...ilfattoquotidiano

Incoronata Boccia: chi è la vicedirettrice del Tg1 che ha detto che l’Aborto è un delitto. Chi è il marito Ignazio Artizzu - Incoronata Boccia: chi è la vicedirettrice del Tg1 che ha detto che l'Aborto è un delitto. La polemica sull'interruzione di gravidanza ...unita

Incoronata “Cora” Boccia, il “soldato della Rai” che dice: “L'Aborto non è un diritto, è un delitto” - «Lungi da me giudicare storie e persone, semmai il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto». Così esordisce la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia sull’Aborto, diritto tutelato in ...informazione