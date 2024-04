Abbracciati alla piccola Sara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Ha 6 anni, si chiamaed è di Faenza. E' una bimba splendida e dolce, come sanno essere dolci tutti i bimbi a quell'età. Da tempo, troppo tempo,combatte contro un male subdolo, bastardo, a cui si sono arresi anche i medici. Bombardata per mesi e mesi dchemioterapia, si è detto basta, stop, fermiamoci. Non torturiamola. Niente accanimento terapeutico. E poi quelle parole maledette: non c'è più nulla da fare. No, non è vero: c'è sempre qualcosa da fare. Uno può dire finché c'è vita c'è speranza, sì, certo. Ma in realtà c'è di più, molto di più. C'è una vita, c'è ancora una vita, che va vissuta per davvero finofine e nel modo migliore possibile; altrimenti che senso avrebbe la nostra esistenza, di 6 o 90 anni che sia? I genitori di, gli splendidi genitori di ...