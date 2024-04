(Di domenica 21 aprile 2024)di, luogo che celebra la bellezza della storia della moda italiana,, artista emergente, scoperto dalla stilista, effettuerà la sua primapersonale, alla presenza dell’imprenditrice di fama internazionale. Il 24 maggio, l’Associazione, presso il quartiere Testaccio, alle ore 17,00, per

Il Milan , prima di affrontare l’ Inter nel derby di lunedì 22 aprile che potrebbe valere la seconda stella per i nerazzurri, scende in campo giovedì alle 21 allo stadio Olimpico contro la Roma nel ... (inter-news)

DOMENICA 21 aprile , NEL GIORNO DEL NATALE DI ROMA, riapre AL PUBBLICO LA SALA Santa RITA In occasione del 2777° Natale di Roma, con la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita, si potrà visitare ... (romadailynews)

“È un appello severo quello che viene dai più piccoli per dire ancora una volta ‘no alla guerra’. Un monito che viaggia attraverso i colori e nella fantasia di disegni da ogni latitudine per restare ... (italiasera)

A Roma mostra di Mamà Dots nella sede dell'Associazione Culturale Anna Fendi - Nella sede dell’Associazione Culturale Anna Fendi di Roma, luogo che celebra la bellezza della storia della moda italiana, Mamà Dots Roma, artista emergente, scoperto dalla stilista Anna Fendi, effett ...adnkronos

Chiara Ferragni a Roma segue il tennis core: il look stile Wimbledon per le giornate Romane - L'influencer ha passato il fine settimana nella Capitale dove ha sfoggiato un outfit da tennista come Zendaya alla presentazione del film Challengers ...fanpage

Chiara Nasti mostra la Collana vintage da oltre 4mila euro! - Chiara Nasti ignora gli attacchi degli haters su Instagram e pubblica uno scatto con la costosa collana vintage.myluxury