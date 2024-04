A Firenze arriva il vento di Francesco | chi è il nuovo arcivescovo Gambelli - il missionario delle parole di pace e della priorità agli ultimi

(Di domenica 21 aprile 2024) Nei giorni febbrili dell’attesanomina delin sostituzione del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, diper raggiunti limiti di età, aè sfuggito un incontro che molto racconta del suo sostituto Gherardo, 55 anni il prossimo 23 giugno, nominato giovedi scorso da Papaa capodiocesi fiorentina. L’incontro è avvenuto il 21 marzo scorso all’Isolotto, il quartiere dove nel 1968 scoppiò il primo caso di contestazione ecclesiastica ad opera di don Enzo Mazzi. Lì, al teatro la Fiaba, a due passi dalle baracche dove ancora opera la comunità di Mazzi, si è tenuta una serata in ricordo del cardinale Silvano Piovanelli nel centenarionascita (è nato infatti nel 1924 in ...

Firenze , 15 aprile 2024 - Il geriatra ? arriva a casa . Dal 20 aprile Nomos avvia nella provincia di Firenze il servizio di prenotazione del geriatra a Domicilio per l'assistenza specializzata per ... (lanazione)

Firenze , 16 aprile 2024 - A Firenze arriva il Senior Housing per gli anziani. È il Villaggio Novoli, inaugurato nelle scorse ore. Si tratta di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con ... (lanazione)

Il post partita. Il rammarico di Barbolini che non si arrende: "Peccato perché abbiamo giocato alla pari» - Una finale emozionante tra Scandicci e Conegliano, con un pubblico caloroso e coinvolto. Scandicci vince il primo set, ma Conegliano pareggia. Si arriva al tie-break, ma alla fine è Conegliano a trion ...lanazione

Turismo in Toscana, il maltempo non frena gli arrivi: per il 25 aprile il sold out è vicino - Sono oltre mezzo milione i pernottamenti attesi in Toscana per il ponte del 25 aprile, la maggior parte concentrati nelle città d’arte che raggiungeranno un tasso di saturazione del 93%.corrierefiorentino.corriere

I nostri Uffizi sono gli allestimenti del Salone del Mobile: code chilometriche di persone, ne vale la pena Sì - Trionfo aziendale alla Scala per il concerto che apriva il Salone del Mobile. Ma perché non si trasmette nelle piazze più periferiche o in tutta Milanomilano.corriere