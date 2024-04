A che ora la F1 su TV8 oggi | programma gara GP Cina 2024 - streaming in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Gran Premio divalido per il Mondiale di Formula 1 si disputerà nella mattinata europea di domenica 21 aprile. La quintadella stagione prenderà il via alle ore 9.00 italiane. Sarà la diciassettesima edizione dell’appuntamento, la prima però dal 2019. Dopo essere stato inserito in calendario ininterrottamente dal 2004 al 2019, l’autodromo di Shanghai ha segnato il passo per un lustro a causa della pandemia. Va rimarcato come sarà la prima edizione di sempre con le attuali monoposto a effetto suolo, introdotte nel 2022. I piloti dovranno quindi in tutto e per tutto ri-scoprire la pista. Dunque, come seguire lacinese in TV? Classifica Mondiale piloti F1: Verstappen allunga, Leclerc davanti a SainzTV8 – GP...