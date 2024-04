6,5 Falzerano corre e basta - Giovane spento Nestorovsk - quanto pesa il rigore sbagliato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Vaisanen 5.5. Poche folate dalle sue parti, ma quel pallone regalato in uscita non deve esistere. Mantovani 6. Partita dignitosa, iniziata male con un trattamento da gattino in tangenziale che apre il campo alla prima occasionissima ospite. Quaranta 6. Dei tre difensori è quello che se la cava meglio, ma vedergli (giustamente!) fischiare contro il cambio fallo su rimessa laterale è dimostrazione del livello tecnico, perché a battere i falli lateralittamente lo insegnavano nella categoria Pulcini, del calcio cadetto di oggi. Senza alcuna offesa per un giocatore che è il meno demeritevole (concedeteci il neologismo) tra quelli che vanno in campo.5. La corsa c’è sempre. Solo quella, purtroppo. Masini 5.5. Non ci sono verticali nelle sue giocate, maglia sudata, quello sempre. Di Tacchio 5.5. Usa la testa come un martello, abbonato ...