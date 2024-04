21 aprile | Walter De Vecchi ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 21 aprile 2024) E’ ricordato soprattutto per quella doppietta nel derby del marzo ’79. Nella stagione del ritorno a casa, dopo il debutto di mezzo secolo fa e le esperienze con Varese e Monza. Prodotto del vivaio rossonero, Da diversi anni anni allena nel settore giovanile del Diavolo. Il 211974Deesordiva in Serie A e con il Milan a San Siro contro la Lazio. E’ nato nel 1955 e quella domenica a Foggia un suo coetaneo realizzava il primo gol nel massimo campionato e con la casacca felsinea. Varie stagioni con la maglia del Bologna, per il quale indossò anche la fascia di capitano. Ci riferiamo a Franco Colomba, che nel 2015 Gianfranco Civolani inserì tra i cento rossoblù di sempre in una classifica stilata per il Guerin Sportivo. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.