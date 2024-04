WWE | Problema al gomito per Drew McIntyre - ma ha lottato nei Live Event in UK

(Di sabato 20 aprile 2024)era riuscito a conquistare il World Title a WM 40 regalandosi un magico momento davanti ai fan, cosa che non aveva potuto fare durante la pandemia. La gioia, però, è durata poco causa CM Punk. Lo scozzese in questi giorni sta partecipando ad una serie dinel Regno Unito, tuttavia le sue condizioni fisiche non sono ottimali.malconcio Secondo quanto evidenziato da PWInsider,non sarebbe al 100% della condizione fisica. Lo scozzese sta convivendo con unale, in particolare, con una ipertensione al. In questi giorni sta prendendo regolarmente parte ainel Regno Unito e sta indossando una fascia ...

WWE: Problema al gomito per Drew McIntyre, ma sta lottando nei Live Event in UK - Drew McIntyre era riuscito a conquistare il World Title a WM 40 regalandosi un magico momento davanti ai fan, cosa che non aveva potuto fare durante la pandemia. La gioia, però, è durata poco causa CM ...zonawrestling

Drew McIntyre sta lottando con un infortunio ai WWE Live - Drew McIntyre sta lottando ai WWE Live Event nonostante un infortunio al gomito: ecco le ultime sulle condizioni dello scozzese.theshieldofwrestling

Mariah May commenta i paragoni con Tiffany Stratton - Negli ultimi mesi, i fan hanno fatto il paragone tra due wrestler AEW e WWE: Mariah May e Tiffany Stratton. Questo è stato il commento di Mariah May a Ring The Belle.theshieldofwrestling