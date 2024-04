WTA Stoccarda - Elena Rybakina piega Iga Swiatek e in Finale sfida Marta Kostyuk

(Di sabato 20 aprile 2024) Signore e signori, abbiamo i nomi delle Finaliste del WTA500 di. Sulla terra battuta indoor del torneo teutonico c’era grande attesa nel confronto tra la n.4 del ranking,, e la n.1 del mondo, Iga. La polacca partiva con i favori del pronostico e si pensava che la maggior affinità con il mattone tritato avrebbe fatto la differenza in suo favore. Le cose sono andate diversamente., che già ieri nellacontro Jasmine Paolini aveva messo in mostra momenti di grande tennis, si è imposta sulla superficie preferita della rivale, regolandocon il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Un altro terzo set favorevole alla kazaka, che dà seguito alla propria serie vincente. In, ci sarà il scontro con l’ucraina ...

