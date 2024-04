Wta Rouen 2024 | la finale sarà Stephens-Linette - sconfitte Garcia e Kalinina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) In archivio le semifinali del torneo Wta 250 di. Sulla terra del nord della Francia, a giocarsi lanella giornata di domani saranno Sloanee Magda. La statunitense, ex numero 3 del mondo, ha confermato il suo buon momento superando anche la beniamina del pubblico Carolinecon un netto 6-3 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco. Più sudata invece la vittoria della polacca, che ha avuto la meglio sull’ucraina Anhelinain tre set: 6-1 4-6 6-2 in due ore e 9 minuti di gioco. L’attoè in programma domani alle ore 12.45. SportFace.