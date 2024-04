Virtus Francavilla-Juve Stabia - i convocati di mister Pagliuca

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Guidoha reso nota la lista dei 26 calciatoriper il match, valevole per la 37^ giornata del campionato Serie C Now, in programma domani, domenica 21 aprile 2024, con inizio alle ore 20 presso lo stadio Giovanni Paolo II diFontana. Portieri: Esposito, Signorini Difensori: Andreoni, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Stanga Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo Attaccanti: Adorante, Candellone, Garau, Piovanello, Piscopo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

