Vicenza-Trento - i tifosi biancorossi ricordano Morosini | brividi allo stadio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Momenti emozionanti in casanel corso della partita del campionato di Serie C contro il(2-0 il risultato finale). Ihanno deciso di ricordare Piermario, ex centrocampista biancorosso morto tragicamente il 14 aprile 2012, a soli 25 anni, a causa di un improvviso malore durante la partita di serie B Pescara-Livorno. A metà del primo tempo, nella curva sud, occupata anche dagli ultras, sono comparsi due striscioni con le scritte: “Piermario eterno biancorosso” e “non ti dimentica”. Tutto loha omaggiatocon un lungo applauso. L'articolo CalcioWeb.