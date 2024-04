Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)DEL 20 APRILE 2025 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. QUALCHE DISAGIO, INVECE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO PER UN GUASTO TECNICO, INFATTI, È RALLENTATA LA LINEAPISA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI. PERMANE RALLENTATA ANCHE L’ALTA VELOCITÀ FIRENZE, IN QUESTO CASO PER ACCERTAMENTI DELL’AITPRITÀ GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI AREZZO; I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 15 MINUTI E POSSONO ESSERE INSTRADATI SUL PERCORSO CONVENZIONALE. RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO, SONO IN PROGRAMMA INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PER IL RADDOPPIO DEI BINARI TRA LUNGHEZZA ...