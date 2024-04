Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)DEL 20 APRILE 2025 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIRONAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SONO STATI RIMOSSI GLI INCIDENTI CHE AVEVANO INTERESSATO ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE IN VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO, ANCHE IN QUESTO CASO CIRCONE REGOLARE. MENTRE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RICORDIAMO CHE, SULLA DIRAMAZIONENORD, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI, È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO L’A1. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE ORE 6 DI LUNEDÌ 22 APRILE. IN ALTERNATIVA SI ...