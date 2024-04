Verso Milan-Inter - Gerry Cardinale sarà a San Siro? Le ultime

(Di sabato 20 aprile 2024), lunedì sera ciil derby che potrebbe dare lo Scudetto all’e ci sono novità sulla presenza diGiovedì sera ilha detto addio all’Europa League, perdendo 2-1 contro la Roma. allo stadio Olimpico si è vista una squadra senza troppo mordente, nonostante lo 0-1 dell’andata da recuperare e l’uomo in più per un’ora. Aello quindi l’aria è tutt’altro che serena, con il fallimento di quest’ultimo obiettivo stagionale. Lunedì sera però ciun altro appuntamento di rilievo: il derby casalingo. E nonuna stracittadina qualsiasi. L’è a +14 sule, in caso di vittoria, potrà festeggiare matematicamente la vittoria dello Scudetto ...

La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono... (calciomercato)

Verso Milan-Inter , Giuseppe Marotta , amministratore delegato nerazzurro, ha parlato del derby di lunedì, match point Scudetto Non sono giorni facili in casa Milan. Giovedì sera i rossoneri hanno ... (dailymilan)

Napoli, decima sconfitta stagionale. Milan: si pensa a Lopetegui in panchina - Gli azzurri perdono uno a zero contro l'Empoli. Verso il termine il ciclo Pioli. La Ligue 1 sposta le partite di Psg e Marsiglia. Il Bari pareggia con il Pisa ...corrieredellosport

Milan-Lopetegui, arrivano novità: svolta possibile - Contatti ripresi tra Lopetegui e il Milan, il tecnico spagnolo sembra sempre più vicino: le ultime notizie spazzano via molti dubbi ...milanlive

Viola ok, Calabria a metà tra Redondo e Çalhanoglu, evviva il calcio di provincia, Mina come Lewandowski e Allegri un punto per la Premier - Il weekend di Coppe ha lasciato in eredità gioie e dolori sparsi tra Bergamo, Roma e Firenze. Punti di vista differenti e speranze infrante in un giovedì sera di Aprile per le tre italiane rimaste a g ...sportcafe24