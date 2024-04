Verona-Udinese 1-0 - Coppola fa esplodere il Bentegodi all' ultimo respiro

Coppola regala al 93' il successo al Verona di Baroni che manda ko l' Udinese e la inguaia nella lotta per non retrocedere. friulani fermi a quota 28, scaligeri a quota 31 come l'Empoli (ilgiornale)

Un palo e una traversa per il Verona e un gol annullato a Pereyra per l'Udinese. Ma nel finale è Coppola a far impazzire l'Hellas. finisce 1-0 per la squadra di Baroni lo scontro salvezza al ... (fanpage)