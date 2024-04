Velocità a 50 all' ora - sicurezza garantita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Chi scrive non è un amante delle auto e della, ma un normale 65enne con vita ed esigenze normali. Avete mai provato a guidare a 30 km/ora? Non è innaturale né faticoso, è semplicemente impossibile. Un’auto anche al minimo viaggia asuperiori. La coppia delle auto elettriche e a gasolio le spinge immediatamente asuperiori. Sarà necessario viaggiare sempre a freno tirato. Se fossero rispettati i 50 km/ora lacittadina sarebbe già, ma come il Comune non ha mai fatto nulla per far rispettare il vecchio limite se non qualche rilevatore, altrettanto sarà col nuovo e più stringente. I 30km/ora ci sono già a Parigi e Barcellona? Mi chi prendiamo in giro? Siete mai stati in queste città? Nessuno osserva questi limiti impossibili. Ci vorrebbe un po' di onestà e ...