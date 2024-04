Valentina perde 300mila euro ad Affari Tuoi | Il pacco 6 è quello di mio nonno - ma si ferma lo stesso

L’estetista più forte dell’alluvione: "Ho perso tutto, ma non mi arrendo" - La storia di Valentina Piccirirlli che ha visto il suo salone finire sott’acqua: "Ora ripartirò con nuovo slancio" ...lanazione

Cantieri e parcheggi in via Mengoli - Bassi, residenti: "E' una "beffa" - Lettera aperta di 'Bologna Vuole Vivere!' per chiedere al Comune di rivedere il progetto. Non convince la soluzione trovata Non convince del tutto la soluzione trovata dal Comune per quanto riguarda i ...bolognatoday