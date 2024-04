VALE LAMBO uscito con X-ADV feat SIMBA LA RUE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

è tornato venerdì 19 aprile con "X-ADV" LA RUE, che arriva dopo il successo dell'ultimo album "RGHINI A VIA MARINA". Andiamo a saperne di più. torna con "X-ADV" La Rue Dopo il successo del suo ultimo disco "rghini a Via Marina" (https://wmi.lnk.to/avmarina; Warner Music Italy), torna con "X-ADV" La Rue, il nuovo singolo che mette in mostra il lato più aggressivo e ruvido del suo rap. Prodotta da Niko Beatz, "X-ADV" vede collaborare per la ...