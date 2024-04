Vaccinazioni - due open day | quand - per quali malattie e come accedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 - Per la settimana mondiale delle, l’Ausl di Bologna organizza dueday vaccinali. Ciò avverrà il 22 aprile con diretto a Bologna e a San Giovanni in Persiceto e il 23 in occasione di un convegno per fare il punto sulla promozione delle campagne vaccinali negli ospedali e sul territorioLunedì 22 aprile a San Giovanni in Persiceto, il primoday vaccinale sarà rivolto a uomini e donne nate dal 1952 al 1959 che non siano ancora protetti contro il Fuoco di Sant’Antonio (Herpes zoster) e lo Pneumococco. Si potràsenza prenotazione, dalle 9 alle 13, al Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto in Circonvallazione Dante Alighieri, 12/D. Nel pomeriggio di lunedì 22, a Bologna, l’altroday hafocus la protezione dei più ...