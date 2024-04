Usa - via libera agli aiuti agli alleati | 60 miliardi all’Ucrain - 26 a Israele E il Congresso apre al possibile bando di TikTok

Gli Stati Uniti hanno dato il loro accordo per il ritiro dal Niger dei loro 1.000 militari che sono impegnati sul posto per la lotta contro la jihad islamica. Lo hanno annunciato alcune fonti ... (quotidiano)

Le notizie di venerdì19 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta.Le notizie di venerdì19 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. (corriere)