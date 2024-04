Usa - ok della Camera agli aiuti per Kiev Zelensky | Salveranno migliaia di vite

Non c'erano droni o aerei in volo al momento dell'esplosione nella base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati ... (ilsole24ore)

Prima di buttar via il Cartone della pizza , occhio a questi incredibili utilizzi che si possono fare: tante idee da non credere È uno dei cibi più amati in assoluto in Italia, la pizza , che come ... (informazioneoggi)

La Camera Usa approva gli aiuti per 60 miliardi a Kiev - Con una maggioranza bipartisan, la Camera Usa approva dopo un imbarazzante stallo di mesi i disegni di legge sugli aiuti a Kiev, Israele e Taiwan per un totale di 95 miliardi di dollari, insieme ad ...ansa

Tensioni internazionali: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane - A distanza di un mese, torniamo ad intervistare il generale Massimiliano Del Casale, per capire meglio non solo le reali intenzioni dell’Iran, ma anche quelle delle tre grandi potenze, USA, Cina e Rus ...ilgiornale

La Camera Usa approva gli aiuti per l’Ucraina, a Kiev 60 miliardi: fondi anche per Israele e Taiwan - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l’Ucraina. Via libera dagli Stati Uniti ai fondamentali aiuti per l’Ucraina, da mesi ormai in difficoltà nel respi ...unita