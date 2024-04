Usa - la Camera approva gli aiuti per Ucrain - Israele e Taiwan | 60 miliardi di dollari a Kiev Zelensky | salveranno molte vite

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) LaUsa hato il pacchetto dia favore dia e, in una formula in cui sono comprese anche le misure di sostegno a favore diper la sicurezza nell’Indo-Pacifico. Avanno 61di, frutto di un compromesso tra partito repubblicano di maggioranza e democratici d’opposizione. Contraria l’ala destra del partito repubblicano. Non solo: ladei Rappresentanti di Washington hato anche il pacchetto didi 26,4didestinato a. Il provvedimento era il quarto votato dalla. Usa, ladei ...